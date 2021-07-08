Подростки убили двоих рязанцев, а трупы утопили в пруду

Чем двое мужчин помешали подросткам - выяснит следствие.

Днем 6 июля в пруду на Голенчинском шоссе обнаружили трупы двоих мужчин. Тела лежали в ряске, тине, в окружении автомобильных шин и прочего мусора.

Следственный комитет тогда сообщил, что личности мужчин не установлены, поэтому проводится проверка.

Вскоре следователи выяснили, что погибшими являются жители Рязани – одному было 50 лет, другому – 49.

Судебно-медицинские эксперты установили, что смерть одного наступила от закрытой черепно-мозговой травмы с переломом грудины, а другого – от закрытой травмы головы и перелома ребер.

Спустя еще несколько часов оперативники УМВД и следователи Железнодорожного МСО Рязани задержали двоих несовершеннолетних – одному 17 лет, другому – 16 лет - причастных к гибели мужчин.

— Да, двух человек задержали, причины, которые сподвигли их на убийство сейчас выясняются, — сказал «КП-Рязань» источник в правоохранительных органах. — Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

Как отметил источник «КП-Рязань», один из задержанных подростков в день убийства отмечал свой день рождения.

В настоящее время подростки задержаны.

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