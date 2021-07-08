Убийцы двоих рязанцев, утопившие их тела в пруду, состояли на учете в ПДН

Двое несовершеннолетних рязанцев, которые убили мужчин на Голенчинском шоссе, состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Они оба не учились, не работали, но состояли на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Один из них был ранее уже судим за кражу, — поведал источник.

Тела двоих мужчин обнаружили 6 июля в пруду на окраине Рязани. Трупы лежали в тине в окружении мусора (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!