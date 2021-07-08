Прокуратура проверит работу полиции в связи с убийством подростками двоих рязанцев

Прокуратура Рязанской области проверяет исполнение органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ПДН) соблюдения требований законодательства. Речь идет о работе с подростками, которых подозревают в убийстве двоих мужчин.

«6 июля Железнодорожным МСО по факту обнаружения в водоеме между улицами Чернышевского и Голенчинская трупов двух мужчин с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело об убийстве» (какие травмы причинили потерпевшим), - говорится в сообщении.

Прокуратура подтвердила информацию «КП-Рязань», что оба подростка состояли на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних в ОМВД России по Железнодорожному району Рязани.

Во время проверки прокуратура оценит действия должностных лиц полиции, которые работали с этими подростками.

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