В Рязани объявили сбор для медсестры, пострадавшей на пожаре в больнице Семашко

Елена Федорова. Фото из личного архива.

В сообществе «Совет молодых врачей Рязанской области» объявили сбор средств пострадавшей на пожаре в больнице им. Н.А. Семашко медсестре Елене Федоровой. С ожогами 4 степени более чем 75% поверхности тела ее госпитализировали сначала в ОКБ, а затем в Москву - ожоговый центр НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

- В настоящий момент состояние оценивается как стабильно тяжелое, некоторое время Лена находилась на ИВЛ, перенесла несколько операций, - сообщают ее коллеги-медики. - В дальнейшем потребуется длительная и дорогостоящая реабилитация.

В качестве получателя инициаторы сбора средств указали маму Елены – Нину Анатольевну. Реквизиты указаны под соответствующей записью (доступна по ссылке).

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