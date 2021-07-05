Запись о сборе средств для медсестры Елены Федоровой удалили

Совет молодых врачей Рязанской области удалил запись о сборе средств для Елены Федоровой - медсестры больницы им. Н.А. Семашко, которая пострадала на пожаре 9 июня. Запись была опубликована в соцсети «ВКонтакте», но вскоре исчезла.

«В настоящий момент состояние оценивается как стабильно тяжелое, некоторое время Лена находилась на ИВЛ, перенесла несколько операций. В дальнейшем потребуется длительная и дорогостоящая реабилитация», - писали о коллеге инициаторы сбора средств.

Администрация сообщества не потрудилась объяснить, по какой причине запись была удалена. Председатель Совета молодых врачей Евгений Лавренюк вопрос журналиста «КП-Рязань» на момент написания новости также оставил без ответа. В минздраве Рязанской области заявили, что никакого отношения к произошедшему не имеют.

Напомним, Елена Федорова получила ожоги более 75% поверхности тело. За ее жизнь борются в ожоговом центре НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.

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