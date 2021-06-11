В больнице Семашко подробно рассказали о пожаре в красной зоне

В больнице им. Н.А. Семашко подробно рассказали о пожаре в реанимации ковидного госпиталя, который унес жизни трех пациентов. Там признались, что дежуривший в ночь на 9 июня медперсонал до сих пор находится в шоковом состоянии.

Сотрудники больницы рассказали, что оценила ситуацию и вызвала экстренные службы дежурная врач смены, она же с медсестрами после отключения кислорода и электричества начала немедленную эвакуацию. Первыми из здания вывели двух пациентов зеленой зоны, а пациентов красной зоны, где произошло возгорание, вызволяли через окна.

«Пожарные выбили окна, проникли в здание, начали подавать пациентов. Больничные сотрудники помогали их вытаскивать, принимали их на улице, клали на носилки, оценивали их общее состояние», - вспомнили в группе медучреждения.

Некоторых пришлось реанимировать на месте. Других направляли на госпитализацию в другие медучреждения (ОКБ, гобольницы №4 и №11) либо в инфекционное отделение Семашко.

«Состояние спасенных пациентов, находящихся в инфекционном отделении, стабильно тяжелое, но врачи отмечают, что после случившегося дыхательная недостаточность не нарастает», - говорят представители больницы.

Медики выразили огромную благодарность пожарным и станции скорой помощи.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Опубликовано видео пожара в рязанской больнице Семашко

Пламя разгоралось очень быстро: началось со вспышки, привело к взрыву (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!