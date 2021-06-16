Пострадавшим на пожаре в рязанской больнице Семашко назначили выплаты

После пожара в рязанской больнице им. Н.А. Семашко власти произведут выплаты от 200 тыс. до 1 млн. рублей. Постановление приняли на заседании областного правительства 15 июня.

Согласно документу, семьи погибших пациентов получат 1 млн рублей. Людям, получившим тяжкий вред здоровью, выплатят 400 тыс. рублей, средний вред здоровью – 200 тыс. рублей. Адресную помощь им оказывают «в связи с чрезвычайными обстоятельствами»

Над постановлением власти работали совместно с прокуратурой Рязанской области.

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