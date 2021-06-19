Карабасова допросили в суде, на очереди - Игорь Ковалев

18 июня в Советском районном суде допросили бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. О чем говорил экс-чиновник, пресс-секретарь суда решила умолчать, но сказала, что на следующем судебном заседании допросят Игоря Ковалева – бывшего руководителя управления энергетики и ЖКХ мэрии.

Очередное заседание запланировано на 25 июня.

Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора фирмы-подрядчика Михаила Пузанова обвиняют в растрате денег из городского бюджета

Центральной фигурой является Карабасов, по поручению которого Ковалев, как считает следствие, в 2018 году подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик получил все 4,9 млн рублей (СК озвучивал сумму 4,5 млн рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что часть оборудования в Лесопарке все-таки появилась, а часть «всплыла» в других местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!