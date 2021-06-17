В рязанском «Водоканале» появился новый-старый директор

Исполняющим обязанности директор МП «Водоканал города Рязани» назначен Александр Никонов, сообщает «НГ».

Что касается заместитель директора по безопасности и режиму Олега Пальваля, который с апреля месяца исполнял обязанности директора, то он вернулся к своим прямым обязанностям.

Александр Никонов, по данным издания, уже дважды рулил в рязанском «Водоканале» - на рубеже девяностых-нулевых, и с 2007 по 2009 год.

«Никонов - достаточно независимая фигура. Он приходится отцом бывшему прокурору Советского района Роману Никонову», - утверждает издание.

Отметим, что на сайте «Водоканала» и.о. директора предприятия по-прежнему значится Олег Пальваль, а на сайте администрации Рязани – Юрий Феоктистов…

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