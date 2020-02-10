10 Февр. 2020 2020-02-10T18:35:21+03:00

Камнем преткновения для «общественности» стал водозабор «Кальное», на месте которого собираются построить многоэтажные дома

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Рязанцы создали петицию за отставку прокурора Советского района Романа Никонова. Некая Анна Рязанова от имени общественности рассказывает о попытке рейдеров, захвативших водозабор «Кальное» (Касимовское шоссе, 32б) ликвидировать водозаборный узел и построить на его месте многоквартирные жилые дома. В состав водозабора входит 12 промышленных скважин глубиной до 180-ти метров, четыре водовода, резервуары для питьевой воды, станция обезжелезивания и насосная станция второго подъема.

«В 2019 гоу новоявленный собственник земельного участка, на котором расположен водозабор, Шабанова М.Н. обратилась в администрацию Рязани с заявлением о переводе этих 1,5 га земли из зоны городских парков и скверов в зону для строительства жилых домов. А комиссия по землепользованию и застройке Рязани приняла преступное решение – перевести эту землю под строительство многоэтажек, несмотря на запрет жилого строительства в Зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения», - указано в петиции.

По словам автора петиции, главная причина такого отношения к главному «источнику жизни» кроется в том, что во главе команды, захватившей водозабор «Кальное», стоит прокурор Советского района Рязани Роман Никонов (полный текст петиции).

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ИСТОЧНИК KP.RU