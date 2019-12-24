Экс-работник прокуратуры: Квартиры для сотрудников в Рязани – заслуга Кизлыка

23 декабря в Москве задержали бывшего прокурора Рязанской области, ныне - начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александра Кизлыка. По данным СМИ, силовики задержали высокопоставленных чиновников ФТС в рамках расследования уголовного дела о крупных махинациях.

ВЕЖЛИВ И ТАКТИЧЕН

Напомним, Александр Петрович Кизлык возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы.

— Я как раз пришел в прокуратуру, когда Кизлык был руководителем ведомства в Рязанской области, — рассказывает экс-сотрудник прокуратуры, не пожелавший указывать свое имя. — Только с положительной стороны могу о нем говорить: ни в каких коррупционных скандалах, махинациях ни он, ни его замы в то время замечены не были. Сомнительных решений не принимал – все четко в рамках закона. Возможно, до меня много еще не доходило, но говорю, что знаю. Да и как человек Александр Петрович исключительно положителен: вежлив, тактичен – всегда знал, когда применить кнут, а когда пряник.

По словам собеседника, именно при Кизлыке прокурорским работникам стали выделять квартиры.

— Дом на улице Фрунзе, в котором жилье получили многие сотрудники прокуратуры – это полностью заслуга Кизлыка. Он старался сделать все, чтобы его подчиненные не были ни в чем стеснены. Поэтому, по-человечески жаль его, если все подтвердится.

ОТ «ТРЕХ КИТОВ» ДО ФТС

В 2001 году Александр Кизлык перебрался в Москву, где возглавил главное управление по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры, МВД, ФСКН, ФТС и юстиции Генеральной прокуратуры РФ. Насколько развивалась его карьера в столице, информации мало. Только в 2006 году генпрокурор Юрий Чайка в интервью программе «Вести недели», рассказывая о деле «Трех китов», упомянул, что часть сотрудников ведомства, в том числе – Александр Кизлык, «ушли на пенсию по выслуге лет, кто-то ушел по итогам оргштатных мероприятий или из-за упущений по службе».

Напомним, дело «Трех китов» или «Мебельное дело», стало известно благодаря межведомственным конфликтам между силовыми и таможенными органами России. В основе дела — контрабанда итальянской мебели с 1999 по 2000 год.

С какой именно формулировкой Кизлык покинул Генпрокуратуру – не уточняется, но уже в 2007 году он стал начальником управления таможенных расследований и дознания ФТС России, где и работал до задержания.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Петрович Кизлык, Заслуженный юрист РФ.

В 2004 году, будучи сотрудником Генпрокуратуры РФ, Указом Президента награжден «Орденом Почета».

В 2005 году в Московском институте МВД РФ защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Вооруженный разбой: криминологический и уголовно-правовой аспекты».

В 2015 году награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

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