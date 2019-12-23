СЕГОДНЯ 19:21 2019-12-23T19:26:29+03:00

Александр Кизлык проходит по делу о крупных махинациях в таможне

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В Москве задержали бывшего прокурора Рязанской области Александра Кизлыка. Об этом сообщает Рен ТВ со ссылкой на собственный источник. Как отмечается на сайте телеканала, силовики задержали высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы России в рамках расследования уголовного дела о крупных махинациях. Речь идет, в том числе - о генерал-лейтенанте, начальнике управления таможенных расследований и дознания Александре Кизлыке.

Напомним, Александр Петрович Кизлык возглавлял прокуратуру Рязанской области с 1996 по 2001 годы, пока не перебрался в столицу – в Генеральную прокуратуру РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU