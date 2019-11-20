Оксана Сагеева назначена прокурором Чучковского района
Прокурором Чучковского района стала Оксана Сагеева. Соответствующий приказ подписан 19 ноября Генеральным прокурором России.
ДОСЬЕ «КП»
Сагеева Оксана Николаевна родилась в 1976 году в городе Сасово.
В 1998 году закончила юридический факультет Мордовского государственного университета имени Огарева.
В органах прокуратуры Сагеева с 2002 года. Начинала следователем прокуратуры Пителинского района, затем работала следователем, помощником Сасовского межрайонного прокурора, а также заместителем прокурора Кадомского района.
С 2016 года проходила службу в должности заместителя Сасовского межрайонного прокурора.
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ИСТОЧНИК KP.RU