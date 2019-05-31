Прокурором Клепиковского района стал Александр Голованов
Прокурором Клепиковского района назначен старший советник юстиции Александр Голованов, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ генеральный прокурор подписал 29 мая.
ДОСЬЕ «КП»
Александр Сергеевич Голованов родился в 1979 году в Рязани.
Проходил службу в вооруженных силах РФ.
Трудовую деятельность в органах прокуратуры начинал с должности помощника прокурора Рязанского района. Затем работал старшим помощником прокурора Рязанского района, заместителем прокурора Октябрьского района Рязани и прокурором Чучковского района.
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