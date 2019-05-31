2019-05-31T13:09:14+03:00
Общество

Прокурором Клепиковского района стал Александр Голованов

Генпрокурор уже подписал приказ о назначении
Александр РАДЫГИН
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Фото: прокуратура Рязанской области.Фото: прокуратура Рязанской области.
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Прокурором Клепиковского района назначен старший советник юстиции Александр Голованов, сообщает пресс-служба ведомства. Соответствующий приказ генеральный прокурор подписал 29 мая.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Сергеевич Голованов родился в 1979 году в Рязани.

Проходил службу в вооруженных силах РФ.

Трудовую деятельность в органах прокуратуры начинал с должности помощника прокурора Рязанского района. Затем работал старшим помощником прокурора Рязанского района, заместителем прокурора Октябрьского района Рязани и прокурором Чучковского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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