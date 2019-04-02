В Рязанской области – новый прокурор

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-02T15:12:24+03:00

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Президент РФ Владимир Путин назначил старшего советника юстиции Ивана Панченко на должность прокурора Рязанской области на пятилетний срок. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Панченко – уроженец Черноземья. Он родился в 1966 году в селе Софиевка Кантемировского района Воронежской области. В 1992 году окончил Воронежский госуниверситет им. Ленинского комсомола. В том же году начал службу в органах региональной прокуратуры.

В разное время работал помощником, старшим помощником прокурора и прокурором района, а также начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области. Занимал должность прокурора Воронежа.

В последнее время Иван Панченко был заместителем прокурора Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU