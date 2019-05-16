2019-05-16T17:56:16+03:00
Звезды

Елена Царева покинула рязанскую филармонию и народный хор

Бывшая высокопоставленная чиновница перешла на работу Роскультпроект
Александр РАДЫГИН
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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14 мая Елена Царева покинула Рязанскую областную филармонию. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Напомним, Царева в филармонии занимала должность директора народного хора имени Попова. В качестве нового места работы она указала федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных стратегий и проектного управления» (Роскультпроект).

ДОСЬЕ «КП»

Елена Царева родилась 5 января 1972 года в Касимове. Окончила «пироговское» Рязанское музыкальное училище по специальности «Народные инструменты», а в 2001, будучи преподавателем касимовской школы искусств, – столичный МГУКИ по специальности «Народное художественное творчество».

Диплом управленца получила в РГУ имени С.А. Есенина - в 2012 и в том же году стала зампредом регионального правительства. В октябре 2014 года была освобождена от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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