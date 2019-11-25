2019-11-25T12:55:49+03:00
Происшествия

Экс-прокурор, отправленный рязанским судом в колонию, не признал свою вину

Вместе с другом детства он обвиняется в жестоком избиении 59-летнего чучковца – от травм мужчина скончался
Мария БЛИНОВА
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Александр Галкин. Фото: соцсети.Александр Галкин. Фото: соцсети.
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Экс-помощника прокурора Рыбновского района Александра Галкина и его одноклассника, 33-летнего Алексея Воронцова, Железнодорожный суд Рязани признал виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Напомним, трагедия случилась 1,5 года назад.

В апреле 2018-го друзья вместе еще с четырьмя знакомыми отправились охотиться в Чучковский район. Во время застолья Галкин и Воронцов избили 59-летнего мужчину – местного жителя. Избили так, что чучковец от травм скончался.

В сентябре этого года присяжные заседатели единодушно признали обоих виновными. Теперь же, на основании решения коллегии присяжных, обвинительный вердикт вынес и Железнодорожный суд.

Галкина приговорили к 11 годам заключения, Воронцова – к 7. Оба должны провести их в колонии строго режима.

Одновременно суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшего, обязав подсудимых компенсировать им моральный вред: Галкин должен выплатить 1,5 млн рублей, Воронцов – 500 тысяч.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда Железнодорожного района, последний свою вину признал. В отличие от экс-прокурора, адвокат которого уже подал апелляционную жалобу в облсуд.

Таким образом, приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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