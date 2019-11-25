Экс-прокурор, отправленный рязанским судом в колонию, не признал свою вину
Экс-помощника прокурора Рыбновского района Александра Галкина и его одноклассника, 33-летнего Алексея Воронцова, Железнодорожный суд Рязани признал виновными по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Напомним, трагедия случилась 1,5 года назад.
В апреле 2018-го друзья вместе еще с четырьмя знакомыми отправились охотиться в Чучковский район. Во время застолья Галкин и Воронцов избили 59-летнего мужчину – местного жителя. Избили так, что чучковец от травм скончался.
В сентябре этого года присяжные заседатели единодушно признали обоих виновными. Теперь же, на основании решения коллегии присяжных, обвинительный вердикт вынес и Железнодорожный суд.
Галкина приговорили к 11 годам заключения, Воронцова – к 7. Оба должны провести их в колонии строго режима.
Одновременно суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшего, обязав подсудимых компенсировать им моральный вред: Галкин должен выплатить 1,5 млн рублей, Воронцов – 500 тысяч.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе суда Железнодорожного района, последний свою вину признал. В отличие от экс-прокурора, адвокат которого уже подал апелляционную жалобу в облсуд.
Таким образом, приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU