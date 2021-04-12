В рязанском «Водоканале» появился новый и.о. директора

Очередным исполняющим обязанности директора МП «Водоканал города Рязани» стал Олег Пальваль - заместитель директора по безопасности и режиму. По данным «НГ», именно он только имеет, из числа оставшихся сотрудников, допуск к государственной тайне.

Ранее возглавлявший предприятие с приставкой и.о. главный инженер МП Юрий Феоктистов отстранен от руководства. Отметим, что на сайте предприятия и.о. директора значится по-прежнему Феоктистов.

Олег Пальваль в свое время работал в УФСБ России по Рязанской области и возглавлял отдел безопасности филиала «Рязаньэнерго».

Конкурс на должность руководителей четырех рязанских МУПов объявили еще в середине марта (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!