Объявлен конкурс на должности директоров четырех рязанских МУПов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Рязани объявили конкурс на замещение вакантных руководящих должностей. Об этом на заявила глава городской администрации Елена Сорокина.
Городу срочно требуются руководители следующих муниципальных предприятий:
- Водоканал города Рязани;
- Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (РМПТС);
- Кустовой вычислительный центр (КВЦ);
- Муниципальный центр торгов.
Участвовать в конкурсе могут достигшие 18 лет граждане России с высшим образованием и опытом работы на руководящей должности.
Документы начнут принимать с 18 марта по 6 апреля.
— Я приглашаю всех ответственных специалистов, обладающих необходимым опытом и компетенциями, испытать свои силы в конкурсе на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий, — сказала Сорокина.
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