Объявлен конкурс на должности директоров четырех рязанских МУПов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязани объявили конкурс на замещение вакантных руководящих должностей. Об этом на заявила глава городской администрации Елена Сорокина.

Городу срочно требуются руководители следующих муниципальных предприятий:

- Водоканал города Рязани;

- Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (РМПТС);

- Кустовой вычислительный центр (КВЦ);

- Муниципальный центр торгов.

Участвовать в конкурсе могут достигшие 18 лет граждане России с высшим образованием и опытом работы на руководящей должности.

Документы начнут принимать с 18 марта по 6 апреля.

— Я приглашаю всех ответственных специалистов, обладающих необходимым опытом и компетенциями, испытать свои силы в конкурсе на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий, — сказала Сорокина.

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