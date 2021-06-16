Главврача больницы им. Семашко обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Главному врачу больницы имени Семашко Людмиле Сорокиной предъявили обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Отличника здравоохранения обвиняют в причинении смерти по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» трем лицам. Напомним, что 15 июня в больнице скончался четвертый пациент, пострадавший на пожаре.

Пожар в больнице имени Семашко случился в ночь на 9 июня. Два человека погибли на месте, один скончался по дороге в машине скорой помощи, еще одна женщина скончалась 15 июня. Предварительная причина возгорания - китайские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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