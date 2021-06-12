В пятницу, 18 июня, в суде по делу Карабасова допросят подсудимых

Утром 18 июня в Советском районном суде пройдет допрос подсудимых по делу о «детской площадке», сообщает пресс-служба райсуда. Обвиняемымми проходят три человека – бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, бывший руководитель управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и подрядчик Михаил Пузанов. Кого, и в каком порядке будут допрашивать, не сообщается.

Во время последнего судебного заседания судья рассмотрела заявленные стороной защиты ходатайства о назначении повторной экспертизы, а также о признании недопустимыми доказательствами заключений экспертиз, проведенных в ходе предварительного расследования. Все указанные ходатайства не удовлетворили.

Сергея Карабасова, экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора фирмы-подрядчика Михаила Пузанова обвиняют в растрате денег из городского бюджета

Центральной фигурой является Карабасов, по поручению которого Ковалев, как считает следствие, в 2018 году подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик получил все 4,9 млн рублей (СК озвучивал сумму 4,5 млн рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что часть оборудования в Лесопарке все-таки появилась, а часть «всплыла» в других местах.

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