Столичные врачи борются за жизнь медсестры, пострадавшей при пожаре в рязанской больнице

Фото: социальные сети.

Медицинская сестра, пострадавшая в результате пожара в ОКБ имени Семашко, в настоящий момент находится в ожоговом отделении столичной клиники имени Вишневского. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Отмечается, что врачи продолжают бороться за жизнь 27-летней пациентки. Две ее коллеги находятся в удовлетворительном состоянии, одна из них проходит лечение в ОКБ.

По данным регионального министерства здравоохранения, по состоянию на 10 июня, четыре пациента реанимационного отделения, которые после чрезвычайного происшествия были переведены в другой корпус больницы, по-прежнему находятся в стабильно тяжелом состоянии. Состояние 61-летней пациентки, переведенной в ОКБ, врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Пожар произошел в ночь на 9 июня. По предварительным данным, причина возгорания – взрыв аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По крайне мере ее озвучил зампред правительства Рязанской области Роман Петряев. Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», пока ничего о причинах не говорит конкретно. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял все под личный контроль.

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