В центре Рязани не могут убрать бревна дерева, которое сняли с иномарки.

Напротив вокзала «Рязань-1» продолжают валяться бревна от распиленной липы. Ни управляющая компания, ни дирекция благоустройств почти неделю не могут вывезти дерево.

Краткая хронология случившегося:

- днем 31 мая стало известно, что у дома №51а по улице Вокзальной, напротив железнодорожного вокзала «Рязань-1» на иномарку рухнуло дерево (фото и видео);

- по состоянию на 1 июня 12:15 огромное дерево продолжало лежать на Mitsubishi с московскими номерами. То есть, минимум сутки дерево не могли распилить (фото);

- вечером 1 июня липу, рухнувшую на иномарку, распилили, но оставили на месте происшествия (фото).

По состоянию на 5 июня 19:30 распиленное дерево продолжает валяться в центре Рязани. К слову, Mitsubishi тоже на месте. Такой же помятый.

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