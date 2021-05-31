У вокзала Рязань-1 вырванное с корнем дерево рухнуло на иномарку.

Днем 31 мая у дома №51а по улице Вокзальной, напротив железнодорожного вокзала Рязань-1 на иномарку рухнуло дерево. Фото и видео с места происшествия «КП-Рязань» прислал очевидец.

Судя по кадрам, дерево в буквальном смысле слова вырвало с корнем, и оно обрушилось на припаркованный Mitsubishi с московскими номерами.

В настоящее время место происшествия оградили сигнальной лентой. Распилят дерево, видимо, только во вторник, 1 июня.

Происшествие случилось на улице Вокзальной.

От упавшего дерева пострадал автомобиль Mitsubishi.

Ранее мы рассказывали, как в ночь на 31 мая на парковке ТРЦ «Премьер» на две иномарки рухнул дорожный знак «Парковка» (читать подробнее).

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