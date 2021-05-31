На парковке ТРЦ «Премьер» на две иномарки рухнул знак

На парковке ТРЦ «Премьер» упавший знак повредил две машины. Фото: ПУВР | Владимир Белый

В ночь на 31 мая на парковке ТРЦ «Премьер» на две иномарки рухнул дорожный знак «Парковка». Об этом сообщается в паблике «Подслушано у водителей Рязани». Между машинами стояла тележка из гипермаркета, которая приняла на себя основной удар, но, видимо, и повредила Volkswagen и Hyundai.

«На «Премьере» кому-то не повезло, номера для связи с владельцами под стеклом нет», - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Рязань» сообщало, о переломившемся в центре города столбе троллейбусной сети. Все произошло на улице Горького (читать подробнее).

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