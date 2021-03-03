В центре Рязани переломился столб троллейбусной сети

Днем 3 марта в центре города переломился и едва не рухнул на дорогу столб контактной троллейбусной сети. Фотографию с места происшествия опубликовали очевидцы в паблике НРВК.

В настоящее время на месте аварии находятся специалисты Управления рязанского троллейбуса. На одном из участков улицы Горького образовался серьезный автомобильный затор.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что столбы вдоль улиц Рязани стареют и не выдерживают нагрузки. Свалился очередной – рядом с остановкой общественного транспорта и рынком (читать подробнее).

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