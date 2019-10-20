На улице Молодежной в Рязани упал осветительный столб

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-20T14:26:35+03:00

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Утром 20 октября в поселке Приокский (Московский район Рязани) упал осветительный столб на улице Молодежной. Обрушиться на тротуар конструкции не дали многочисленные провода: столб завис в двух метрах над землей. Фото происшествия немедленно появилось в социальных интернет-сетях и пабликах.

Рязанцы активно комментируют увиденное. «Быть может, в него ночью врезалась машина, но уехала?» – пишут одни. «Просто этот столб еще Ленина помнит», – намекая на возраст металлической трубы, пишут другие. «Провода не только его держат, но и тянут, расшатывая», – указывают третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU