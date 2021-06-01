Уже сутки в центре Рязани не могут убрать дерево, рухнувшее на иномарку.

Почти сутки в центре Рязани не могут распилить и убрать огромное дерево, рухнувшее на иномарку.

Все произошло еще днем 31 мая у дома №51а по улице Вокзальной, напротив железнодорожного вокзала «Рязань-1». Судя по кадрам, дерево в буквальном смысле слова вырвало с корнем, и оно обрушилось на припаркованный Mitsubishi с московскими номерами (читать подробнее с вечерними фото и видео).

Место происшествия огородили сигнальной лентой, но никого из рабочих по состоянию на 1 июня 12:15 на месте нет.

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