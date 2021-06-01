Иномарку у вокзала «Рязань-1» освободили от рухнувшего на нее дерева.

Вечером 1 июня липу, рухнувшую на иномарку в последний день мая, распилили и оставили на месте происшествия.

Все произошло в понедельник днем на улице Вокзальной через дорогу от «Рязань-1», когда вырванное с корнем дерево обрушилось на припаркованный автомобиль Mitsubishi с московскими номерами, соседним машинам просто повезло (подробнее с фото и видео).

На липовой аллее еще много деревьев. Машин тоже.

В итоге около суток дерево, огороженное сигнальной лентой, пролежало на капоте машины, привлекая внимание прохожих.

Бревна складированы рядом с поврежденной иномаркой.

Но, все-таки, старую липу спилили, но бревна оставили на месте.

Что касается машины, то она тоже пока на месте. Судя по вмятинам на капоте, треснутому бамперу и лобовому стеклу, в скором времени ей предстоит серьезный ремонт.

Mitsubishi предстоит серьезный ремонт.

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