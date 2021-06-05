Митрополит Марк упомянул сотрудницу прокуратуры, когда говорил об отпевании самоубийц

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в программе «Образ» на радио «Логосъ-Рязань» рассказал о запрете отпевания самоубийц, и в этом контексте упомянул сотрудницу прокуратуры. Отвечая на вопрос радиослушательницы, бывают ли какие послабления в запрете на отпевание, владыка сказал:

— Да, послабления существуют. Мне постоянно приносят прошения люди, обращаются. И вот недавно тоже обращались по случаю… сотрудницы прокуратуры... Вы знаете, прямо скажу, мне тяжело порой бывает говорить людям правду. Почему? Вообще раньше самоубийц не только не отпевали, но и не хоронили на христианском кладбище. Самоубийц хоронили, и не только в России, за пределами кладбищ. Но могут быть два исключения, и только два. Первое, когда речь идет о человеке, который состоял на учете по психическим заболеваниям. Но тогда, действительно, должна быть какая-то серьезная причина, справка из медицинского учреждения.

Вторая причина... во всяком случае я, порой, разрешаю, даю благословения на отпевание, когда человек страдал от тяжелой болезни, например, онкологические заболевания... Когда человек испытывает невыносимые боли, и от боли может себя не контролировать. Вот эти две причины, по которым возможно снисхождение. Во всех остальных случаях самоубийцы, конечно, не отпеваются.

О смерти прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Рязанской области Светланы Евликовой стало известно 17 мая. Ее тело нашли дома в воскресенье.

Вскоре после осмотра места происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), а прокуратура Рязанской области выразила соболезнования в связи со смертью своей сотрудницы.

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