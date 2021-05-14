Появилось жуткое видео, как на Московском шоссе горел троллейбус №1

Один из очевидцев происшествия снял видео, как на Московском шоссе горел троллейбус 1-го маршрута. Возгорание произошло рано утром, около 7 часов.

Как удалось узнать «КП-Рязань», сначала возгорание произошло в кабине, но водитель с ним справился – загасил пламя огнетушителем. Но затем транспорт вспыхнул с новой силой, и вот тут уже пришлось вызывать МЧС (читать подробнее). Позже происшествие прокомментировала администрация Рязани, сказав, что водитель действовал четко по инструкции.

Кстати, с 15 мая до середины июня в Рязани не будут ходить троллейбусы четырех маршрутов. В Дашково-Песочне будут реконструировать перекресток с переносом контактной сети на новые опоры (читать подробнее).

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