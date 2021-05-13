В Рязани на месяц прекратят работу четыре троллейбусных маршрута

В Рязани на целый месяц остановят движение четырех троллейбусных маршрутов, сообщает пресс-служба городской администрации. По данным чиновников, уже с 15 мая начнутся работы по реконструкции перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии.

«Во время реконструкции специалисты перенесут троллейбусную контактную сеть на новые опоры», - уточняет администрация. В связи с этим до середины июня не будут ходить троллейбусы №№3, 8, 13 и 15.

Чтобы обеспечить жителей Дашково-Песочни транспортом, коммерческим перевозчикам на маршрутах №№32, 33, 34, 46, 47, 53, 65, 66, 73, 77, 85, 96, 98 и 99 власти дали задание «обеспечить максимальный выпуск подвижного состава».

Кроме того, УРТ увеличит количество автобусов на маршруте №6 до восьми единиц, №16 - до шести единиц, №17 - до 30 единиц и №16 до - шести единиц.

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