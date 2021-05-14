ЧП со сгоревшим троллейбусом в Рязани прокомментировала администрация

Фото: администрация Рязани.

14 мая на Московском шоссе в Рязани сгорел троллейбус, который следовал по маршруту №1. ЧП, случившееся в районе остановки «Элеватор», прокомментировали в пресс-службе администрации города.

«Пожарный рассчет оперативно прибыл на место. Огонь был локализован. Пострадавших нет. Причины произошедшего будут выясняться», - сообщил представитель городских властей.

Также в администрации отметили, что водитель действовал по инструкции: «выпустил пассажиров, обесточил троллейбус и попытался потушить огнетушителем».

Напомним, по информации «КП-Рязань» от источника в УРТ, возгорания было два. Второе произошло после повторного подключения троллейбуса к контактной сети (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!