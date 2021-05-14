На Московском шоссе сгорел троллейбус 1-го маршрута. Фото: Вячеслав Дорожкин.

14 мая около 7 утра на выезде из тоннеля на Московском шоссе произошел пожар. Горел троллейбус. Хороший, низкопольный. Работали пожарные – тушили то, что от него осталось.

Как нам сообщил источник в УРТ, возгорание произошло дважды. Сначала задымление произошло в кабине, и, как полагается по технике безопасности, водитель остановил троллейбус, высадил пассажиров, и обесточил транспорт. Затем сам, с помощью огнетушителя, ликвидировал возгорание. После чего решил вернуться в депо своим ходом. Однако, после подключения тока троллейбус загорелся вновь, с большей силой - пришлось звать на помощь специалистов МЧС.

Причины и все обстоятельства ЧП выясняются.

Отметим, что указанный троллейбус не «московский», 2008 года выпуска. Раньше базировался в депо №1, сейчас – в депо №2.

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