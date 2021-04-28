Убил и расчленил: в Рязанской области ищут тело пропавшей 15-летней девочки

Стали известны страшные подробности исчезновения 15-летней рязанской девочки. В начале января 2021 года она вышла из квартиры бабушки, сказав, что пойдет гулять, но после этого пропала.

На следующий день после ее исчезновения Следственный комитет начал проверку, поиск несовершеннолетней, а через несколько дней возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Бабушка ребенка пояснила председателю СК России Александру Бастрыкину, что по сей день местонахождение подростка остается неизвестным, следственные действия и поисковые мероприятия результата не дают.

В свою очередь известно, что следователи установили лицо, причастное к совершению преступления. Мужчина первоначально дал признательные показания, указав, что именно он убил девочку, после чего расчленил ее тело и спрятал. Позже от своих показаний он отказался.

В ближайшее время к поиску останков девочки подключатся опытные следователи-криминалисты ГУКа (КЦ) СК России.

— Каждый случай имеет свои причины, и вы должны их установить, — заявил Бастрыкин.

По данным «КП-Рязань», речь идет о пропавшей 8 января 2021 года 15-летней Кате Муравьевой.

— С ней были определенные проблемы, как и со всеми подростками. Она не очень хорошо училась, иногда не приходила домой, но такого длительного отсутствия никогда не было, — говорил спустя месяц после исчезновения «КП-Рязань» следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Сергей Личинин.

Последний раз сигнал с телефона девочки поступил недалеко от места ее проживания, с площади Победы, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (читать подробнее).

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