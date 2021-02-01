Исчезнувшая 15-летняя Катя Муравьева ранее уже уходила из дома

Исчезнувшая 15-летня Катя Муравьева ранее уже уходила из дома.

В Рязани продолжают разыскивать бесследно исчезнувшую 15-летнюю Катю Муравьеву. Как рассказали «Комсомолке» в Следственном комитете, девочка из благоприятной, среднестатистической семьи.

— С ней были определенные проблемы, как и со всеми подростками. Она не очень хорошо училась, иногда не приходила домой, но такого длительного отсуствия никогда не было, — сказал следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Сергей Личинин.

Девушка пропала 8 января. Последний раз сигнал поступил недалеко от места ее проживания, с площади Победы, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (читать подробнее).

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