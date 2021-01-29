Стало известно, где последний раз видели исчезнувшую 15-летнюю Катю Муравьеву.

Исчезнувшая 15-летня Катя Муравьева в последний раз объявлялась в районе площади Победы. Об этом «Комсомолке» сообщил следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Сергей Личинин.

— У девочки с собой был телефон. Через непродолжительное время он то выключается, то включается. Последний раз сигнал зафиксировали в районе ее местожительства – площади Победы, — говорит следователь. — Следственный комитет предпринимает все, чтобы найти подростка.

Катя Муравьева ушла из дома 8 января. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Позже следственный комитет возбудил уголовное дело по статьей 105 УК РФ, а потом объяснил, почему сделал это (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!