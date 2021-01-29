Исчезновение 15-летней Кати Муравьевой: следователи объяснили, почему возбудили дело по статье «Убийство».
В Следственном комитете объяснили, почему возбудили уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения 15-летней Кати Муравьевой.
— Любой факт безвестного исчезновения человека вызывает опасения, — рассказывает следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Сергей Личинин. — Сами понимаете, человек беззащитен, может быть подвергнут каким-то преступлениям. Когда человек пропадает, то мы априори думаем, что его убили и возбуждаем уголовное дело. Потому что в рамках доследственной проверки у нас нет некоторых полномочий для проведения ряда мероприятий.
Катя Муравьева ушла из дома 8 января. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно (читать подробнее).
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