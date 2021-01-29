СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 15-летней Кати Муравьевой

Девочка не выходит на связь с родственниками уже три недели.

Следственный комитет России по Рязанской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ по факту бесследного исчезновения 15-летней девочки Кати Муравьевой. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

Катя Муравьева ушла из дома 8 января, и с тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Ищут несовершеннолетнюю полицейские, следователи и волонтеры «Лиза Alert Рязань».

Приметы исчезнувшей Кати Муравьевой: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы прямые темно-русые до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, нос прямой, губы средней толщины.

Особая примета: на шее слева крупная родинка.

Была одета: желтый короткий пуховик, черные брюки, черные зимние ботинки, бежевую толстовку с капюшоном.

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