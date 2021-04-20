От мэрии Рязани потребовали возместить ущерб от сноса ограды Наташиного парка.

Активисты из «Городских проектов» потребовали компенсировать ущерб Верхнему (Наташиному) парку после демонтажа ограды.

«Подрядчик должен компенсировать ущерб, нанесенный процессом демонтажа. Нельзя просто перекрыть тротуар ленточками, и спокойно уйти на выходные. Нельзя просто повалить тяжеленные кирпичные столбы на деревья и думать, что никто этого не заметит. Заметили. А самое главное, это не история про то, что все было хорошо, пока не пришли градозащитники/краеведы/урбанисты и подняли шум. Из этой ситуации должны быть сделаны организационные выводы, и в будущем желательно избегать таких нелепых ситуаций», - написали урбанисты.

Кроме того, активисты отметили, что городские власти даже не пытались обсудить этот вопрос с общественностью. Они не захотели опубликовать проект новой ограды и попробовать обойтись без разрушения существующей.

«Если у администрации Рязани есть хороший проект и логичное обоснование своих действий, почему нельзя выйти с этим к рязанцам и избежать общественного негодования? Вовлечение горожан в решение вопросов городской среды - одно из ключевых условий для получения финансирования по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В Рязани оно имеет формальный характер: опросы горожан в стиле «что в парке больше нужно: видеонаблюдение или детская площадка?» Правильным решением было бы до начала работ и даже до начала разработки проекта задать людям вопрос: лучше потратить дополнительно несколько миллионов рублей на восстановление исторического ограждения или же на эти средства поставить детскую площадку в другом парке?»

Ограду начали демонтировать 16 апреля. Ее, напомним, планируют заменить в рамках третьей очереди благоустройства, которая вместе с другими мероприятиями обойдется в сумму более 21 млн рублей.

Ранее активные горожане обратили внимание на планируемое «уничтожение старинной ограды». Краевед Александр Дударев, к примеру, заметил, что вместо цельно-кирпичных столбов в классическом стиле появятся «столбы железобетонные, с одной стороны облицованные панелью из архамня» (подробнее).

Власти, в свою очередь, заявили, что попытки косметического ремонта «нужного результата не дали», ограда пришла в аварийное состояние и «нарушает общую эстетику любимого места отдыха горожан». В то же время они пообещали сохранить облик столбов и металлической части ограждения. Посмотрим, как это обещание исполнят.

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