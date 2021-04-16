Секцию ограды вдоль Бульварного переулка 16 апреля повалили целиком.

16 апреля в Рязани начали демонтировать ограду Наташиного парка. Ее, напомним, планируют заменить в рамках третьей очереди благоустройства, которая вместе с другими мероприятиями обойдется в сумму более 21 млн рублей.

Для демонтажа ограды тротуары у ее основания разобрали.

В пятницу рабочие разобрали мощение тротуаров у основания ограды по всем периметру Верхнего городского сада, а также повалили секции вдоль Бульварного переулка и частично вдоль улицы Радищева. Участки работ огородили сигнальной лентой.

На участке работ растянули сигнальные ленты.

Ранее, напомним, активные горожане обратили внимание на планируемое «уничтожение старинной ограды». Краевед Александр Дударев, к примеру, заметил, что вместо цельно-кирпичных столбов в классическом стиле появятся «столбы железобетонные, с одной стороны облицованные панелью из архамня» (подробнее).

Власти, в свою очередь, заявили, что попытки косметического ремонта «нужного результата не дали», ограда пришла в аварийное состояние и «нарушает общую эстетику любимого места отдыха горожан». В то же время они пообещали сохранить облик столбов и металлической части ограждения. Посмотрим, как это обещание исполнят.