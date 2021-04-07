В Рязани началась подготовка фонтанов к лету

На Театральной площади и Лыбедском бульваре возле цирка с фонтанов начали снимать защитные кожухи, сообщает пресс-служба администрации Рязани. В планах властей в течение недели провести работы и на площади Ленина.

«В дальнейшем силами Дирекции благоустройства города фонтаны помоют, соберут, установят двигатели и форсунки», - говорится в сообщении.

Кстати, летом прошлого года на Московском шоссе напротив Дворца торжеств запустили светомузыкальный фонтан. Однако свет и музыка на нем включали только в выходные.

А зимой во время реконструкции Большого каменного моста на улице Ленина возле цирка обнаружили остатки фонтана. Закопали сооружение, когда стали строить здание главпочтамта (читать подробнее с фото).

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