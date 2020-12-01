На Большом каменном мосту возле цирка откопали советский фонтан. Фото: архив Рязанской области.

Во время реконструкции Большого каменного моста на улице Ленина возле цирка обнаружили остатки фонтана. Об этом сообщает Александр Дударев, администратор краеведческого паблика «Рязань, которую мы потеряли».

«Располагалось это все на глубине около 1,6-1,7 метров. Первоначально этот ряд кирпичей приняли за фундамент какой-то ранее неизвестной постройки. Но после просмотра видео с места находки мне этот изгиб показался каким-то очень-очень знакомым, что было немного странно. Ответ дали фотографии уже благоустроенной территории Лыбедской долины, сделанные в начале 1950-х годов. После их просмотра эту неизвестную "постройку" можно было определить со 100% точностью – это боковая стенка от советского фонтана», - говорится в сообщении.

По словам краеведа, фонтан закопали, когда стали строить здание главпочтамта.

Фрагмент кирпичной кладки боковой стенки фонтана. 1950-е годы.

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