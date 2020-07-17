2020-07-17T09:18:41+03:00
Общество

В будни подсветку фонтана на Московском шоссе включать не будут

Власти напомнили горожанам правила при взаимодействии с фонтаном
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В Рязани запустили светомузыкальный фонтан на Московском шоссе.В Рязани запустили светомузыкальный фонтан на Московском шоссе.
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На Московском шоссе в Рязани напротив Дворца торжеств запустили светомузыкальный фонтан. Однако свет и музыка на нем будут включаться только в выходные, объявили городские власти, притом что график работы самого фонтана – ежедневно с 10.00 до 22.00.

«В график работы фонтана могут вноситься коррективы в связи с погодными условиями в соответствии с требованиями эксплуатации», - пишет пресс-служба администрации Рязани.

Взаимодействовать с фонтаном тоже можно не по-всякому. К горожанам обращаются с просьбой соблюдать несколько правил:

- не вставать на струи воды и не перекрывать их во избежание поломки;

- не мусорить;

- не выгуливать собак в районе бульвара;

- не кататься через фонтан на велосипедах;

- не устраивать пикники на газонах, не разводить огонь и категорически исключить распитие спиртных напитков;

- следить за детьми, играющими вблизи фонтана, так как вода в нем не является питьевой, а покрытие рассчитано на умеренные механические воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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