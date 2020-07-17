В будни подсветку фонтана на Московском шоссе включать не будут
На Московском шоссе в Рязани напротив Дворца торжеств запустили светомузыкальный фонтан. Однако свет и музыка на нем будут включаться только в выходные, объявили городские власти, притом что график работы самого фонтана – ежедневно с 10.00 до 22.00.
«В график работы фонтана могут вноситься коррективы в связи с погодными условиями в соответствии с требованиями эксплуатации», - пишет пресс-служба администрации Рязани.
Взаимодействовать с фонтаном тоже можно не по-всякому. К горожанам обращаются с просьбой соблюдать несколько правил:
- не вставать на струи воды и не перекрывать их во избежание поломки;
- не мусорить;
- не выгуливать собак в районе бульвара;
- не кататься через фонтан на велосипедах;
- не устраивать пикники на газонах, не разводить огонь и категорически исключить распитие спиртных напитков;
- следить за детьми, играющими вблизи фонтана, так как вода в нем не является питьевой, а покрытие рассчитано на умеренные механические воздействия.
ИСТОЧНИК KP.RU