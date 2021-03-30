Рязанский минздрав наказали после спасения ребенка с использованием вертолета. Фото: Александр ГЛУЗ

Транспортная прокуратура возбудила дело в отношении замминистра минздрава Рязанской области и главного врача после спасения ребенка в городе Сасово с привлечением вертолета санавиации. Об этом в интервью журналу «Профиль» рассказал генеральный директор Национальной службы санитарной авиации Александр Мацук.

— В прошлом году был случай, когда мать взяла грудного ребенка с собой на ночную смену в хлебопекарню и оставила на рельсах, — рассказывает Мацук. — И не заметила, как вагонетка съехала и пробила малышу голову. Чтобы оперативно забрать ребенка, нужно было как-то приземлиться возле пекарни. Работники сами сориентировались, расставили машины, осветили точку для посадки. Мы забрали ребенка и привезли в перинатальный центр, где ему оказали экстренную медпомощь, а потом в Москву на операцию.

Через некоторое некоторое время, по словам Александра Мацук, о вертолете узнала транспортная прокуратура и возбудила дело.

— Ответственного замминистра и главного врача привлекли к ответственности за то, что вертолет базировался не на вертодроме. Мы были вынуждены долго объясняться, для чего это все было нужно, — сказал гендиректор.

История с ребенком, правда, не грудным, а пятилетним, произошла летом 2020 года. Указывалось, что на мальчика Амира опрокинулся железный контейнер для перевозки и хранения хлеба.

Главврач рязанской ОКБ Андрей Карпунин, который тогда занимал должность заведующего травмцентром первого уровня, сообщил, что это был первый в регионе ночной вылет вертолета. Его пришлось сажать в темноте на стадион вблизи больницы.

— Коллеги установили временную световую точку для ориентировки пилотов и включили проблесковые маячки на машинах, — говорил врач.

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