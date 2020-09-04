Минздрав рассказал о спасении малыша после ЧП в сасовской пекарне

Из Сасова в Рязань 5-летнего мальчика доставили на вертолете санавиации.

5-летний Амир, спасенный после ЧП в сасовской пекарне, переведен из реанимации в отделение и мечтает вернуться домой. О его нынешнем состоянии и об июльских событиях рассказали в минздраве Рязанской области.

- Это был первый в регионе ночной вылет вертолета [санитарной эвакуации], его пришлось сажать в темноте на стадион вблизи больницы. Коллеги установили временную световую точку для ориентировки пилотов и включили проблесковые маячки на машинах, - вспоминает заведующий травмцентром первого уровня Андрей Карпунин.

У мальчика диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибы внутренних органов. Несмотря на выигранный благодаря санавиации «золотой час», усилия специалистов центра медицины катастроф и Сасовского ММЦ, поначалу прогнозов никто не давал. «Слишком тяжелые травмы получил малыш», - говорили первое время.

Амир не мог дышать самостоятельно: требовалась искусственная вентиляция легких, консервативная терапия отека мозга.

- Уже в реанимации мы начали проводить реабилитационную терапию. Необходима строгая система: физиотерапия, массаж, ЛФК, занятия с психологом по восстановлению высшей нервной деятельности. Трудилась большая группа врачей, и мы победили: примерно через две недели перевели его из реанимации в отделение, - рассказывает главврач ДОКБ, куда доставили Амира, Инна Лебедева.

По данным пресс-службы минздрава, мальчик уже собирает паззлы, вспоминает сказки и смотрит мультфильмы. Восстановительная терапия и реабилитация идут полным ходом, и врачи уверены, что скоро мечта Амира вернуться домой сбудется.