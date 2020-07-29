Сасовского мальчика доставили в реанимацию ОДКБ на вертолете

29 Июль 2020 2020-07-29T16:51:35+03:00

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Пятилетнего мальчика, с которым произошло несчастье в городе Сасово, доставили в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой на вертолете. На это потребовалось около двух часов. Ребенка поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и ушибами.

«Врачи не дают прогнозов – слишком тяжелые травмы получил малыш. Но одно известно точно: врачи использовали самые важные первые минуты для спасения мальчика», - рассказали в пресс-службе Минздрава Рязанской области.

К слову, посадочную площадку для вертолета близ Сасовского межрайонного медицинского центра организовали на стадионе. Чтобы пилоты могли ориентироваться, там установили временную световую точку и включили проблесковые маячки на машинах.

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ИСТОЧНИК KP.RU