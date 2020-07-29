Сасовского мальчика доставили в реанимацию ОДКБ на вертолете
Пятилетнего мальчика, с которым произошло несчастье в городе Сасово, доставили в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой на вертолете. На это потребовалось около двух часов. Ребенка поместили в реанимацию с черепно-мозговой травмой и ушибами.
«Врачи не дают прогнозов – слишком тяжелые травмы получил малыш. Но одно известно точно: врачи использовали самые важные первые минуты для спасения мальчика», - рассказали в пресс-службе Минздрава Рязанской области.
К слову, посадочную площадку для вертолета близ Сасовского межрайонного медицинского центра организовали на стадионе. Чтобы пилоты могли ориентироваться, там установили временную световую точку и включили проблесковые маячки на машинах.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязанской области заработал вертолет санавиации
Первый полет он совершил в Касимовский район (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU