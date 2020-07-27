2020-07-27T19:11:40+03:00
Общество

В Рязанской области заработал вертолет санавиации

Первый полет он совершил в Касимовский район
Иван АНТОНОВ
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. Кадр из видео о полете.. Кадр из видео о полете.
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Понедельник, 27 июля, можно назвать началом возрождения санитарной авиации в Рязанской области. В этот день в рамках национального проекта «Здравоохранение» регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» впервые совершил полет вертолет санавиации, о которой хорошо помнит старшее поколение жителей региона.

Первый полет вертолета рязанской санавиации.Первый полёт санавиации, Касимовский ММЦ

Именно 27 июля на борту небольшого воздушного судна крошечный пациент из Касимовского района был доставлен в рязанскую ОКБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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