В Рязанской области на ребенка упал контейнер для перевозки хлеба

29 Июль 2020 2020-07-29T10:43:54+03:00

В сасовской пекарне на ребенка упал контейнер для перевозки хлеба. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пятилетний мальчик был с мамой на работе в пекарне

Изменить размер текста: A A

29 июля в Сасове 5-летний мальчик получил черепно-мозговую травму в частной пекарне. Известно, что ребенок был с мамой на работе. В хлебопекарном цеху на него опрокинулся железный контейнер для перевозки и хранения хлеба.

Прокуратура Рязанской области организовала проверку по этому факту, в ходе которой намерена дать оценку действиям органов по делам несовершеннолетних и действиям работодателя в сфере охраны труда.

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что работодатель уже привлекался к ответственности по ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ – за «нарушение порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее не проведение».

ИСТОЧНИК KP.RU