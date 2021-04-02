Врачи опровергли сообщение о наказании после спасения ребенка с помощью вертолета. Фото: Александр ГЛУЗ

Транспортная прокуратура не возбуждала дело в отношении замминистра минздрава Рязанской области и главного врача после спасения ребенка в городе Сасово с привлечением вертолета санавиации.

— Во-первых, никаких мер воздействия со стороны прокуратуры не было, — рассказывает «Прессе» главный врач Сасовского ММЦ Юлия Колчева. — Во-вторых, описание самого события просто безобразно. Написали, что вертолет приземлялся у пекарни, где вагонетка раздавила череп лежащего на рельсах младенца. Не пекарня, а шахта какая-то! Вертолет приземлялся на стадионе рядом с больницей, где оказывали первую помощь пятилетнему мальчику, на которого упал хлебный стеллаж. Врачи сделали все для спасения ребенка – и мальчик выжил. Вертолет мы принимали ночью, были задействованы машины скорой помощи, МЧС, полиции с проблесковыми огнями и прожекторами.

Транспортная прокуратура действительно проводила проверку, но она не была связана с полетами вертолета для оказания медицинской помощи. Прокуроры проверяли посадочную площадку на территории ОКБ в Рязани, которая использовалась как место постоянного базирования. В связи с этим 24 сентября 2020 года прокуратура внесла представление в министерство здравоохранения.

Ранее генеральный директор Национальной службы санитарной авиации Александр Мацук рассказал в интервью о случае в Сасове, где грудному ребенку вагонеткой пробило голову, а вертолет санавиации приземлялся у пекарни (читать подробнее).

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